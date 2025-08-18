Hair-Raising Adventures
Posted by Mink (Rod O’Riley) on Mon 18 Aug 2025 - 00:58 —
Edited as of 01:45
Yep, there are still new My Little Pony items turning up, especially for fans of the G5 series. Here’s one we missed, but it’s still out there for you to find — it’s the My Little Pony: Mane Event one-shot comic from IDW. “First, Pipp dragonsitting Sparky becomes a hairy situation when she mixes up her mane products and Sparky grows some luscious locks. Then, Zipp and Hitch split hairs about the best morning mane-care routines. Finally, Izzy is having a hair-raisingly bad mane day and decides a wash day is just what the curls need.” Available still from IDW, with a variety of covers from some of your favorite Pony artists.
About the authorMink (Rod O’Riley) — read stories — contact (login required)
a Mink from Garden Grove, California, interested in music
Ed-otter of In-Fur-Nation. Former Califur programming director. Co-founder of ConFurence.
Comments
