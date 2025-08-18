Creative Commons license icon

Hair-Raising Adventures

Posted by (Rod O'Riley) on Mon 18 Aug 2025
Yep, there are still new My Little Pony items turning up, especially for fans of the G5 series. Here’s one we missed, but it’s still out there for you to find — it’s the My Little Pony: Mane Event one-shot comic from IDW. “First, Pipp dragonsitting Sparky becomes a hairy situation when she mixes up her mane products and Sparky grows some luscious locks. Then, Zipp and Hitch split hairs about the best morning mane-care routines. Finally, Izzy is having a hair-raisingly bad mane day and decides a wash day is just what the curls need.” Available still from IDW, with a variety of covers from some of your favorite Pony artists.


image c. 2025 IDW Comics

