Special Cat Special
Channel 4 in the U.K. have announced an upcoming TV special currently in production: “Following the success of BAFTA-nominated, hand-drawn animated adaptation of Judith Kerr’s classic picture book Mog’s Christmas, Channel 4 has commissioned a seasonal special based on Kerr’s picture book Mog’s Bad Thing... Mog is the Thomas family tabby cat who always finds herself in big trouble. The family are hosting a cat show in their garden which should be Mog’s chance to shine, but in all the excitement she does a “bad thing” which means she hides in the attic feeling sorry for herself and misses the start of the show. Can Mog find a way to leave her hiding place, make her family proud and save the day?” Many of the folks working on this production also worked on The Tiger Who Came To Tea, which we’ve talked about before. Mog’s Bad Thing is scheduled for the holiday season in 2026, and then we’ll to find out if we get see it here in North America!
About the authorMink (Rod O’Riley) — read stories — contact (login required)
a Mink from Garden Grove, California, interested in music
Ed-otter of In-Fur-Nation. Former Califur programming director. Co-founder of ConFurence.
